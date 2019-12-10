Зимой 27-летний полузащитник красно-белых Джано Ананидзе, возможно, перейдет в другой клуб на правах аренды. Новый тренер «Спартака» Доменико Тедеско давал футболисту шанс проявить себя во встречах чемпионата России с «Арсеналом» (0:1) и «Зенитом» (0:1), но тот, по мнению немецкого специалиста, им не воспользовался.

Теперь игроку, чей контракт с москвичами действует до июня 2021 года, будут рассматриваться варианты с арендой в другой команде. Продажа Ананидзе выглядит маловероятной из-за не самой высокой платежеспособности большинства коллективов РПЛ. При этом вариант с арендой грузина, по данным «СЭ», способен рассмотреть «Арсенал».

В сезоне-2019/20 Джано провел в составе «Спартака» 10 официальных матчей во всех турнирах, выполнив в них одну голевую передачу. (Вячеслав Короткин)

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