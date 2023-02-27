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Дюрица назвал Дзюбу голевой машиной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица поделился мнением о нападающем Артеме Дзюбе.

«Дзюба присоединился к «Локомотиву» в нужное время. Команде необходимы голы, чтобы исправлять тяжелую ситуацию, в которую они себя загнали. В этом плане Артем — то, что нужно. Дзюба — топ-нападающий, голевая машина. Он принесет пользу «Локомотиву». Голевое чутье и опыт Артема помогут клубу исправить ситуацию в турнирной таблице. Да и сам Дзюба очень мотивирован доказать всем, что его рано списали со счетов. Жду от него как можно больше забитых мячей уже в ближайшем матче со «Спартаком». Красно-белых надо проходить», — приводит слова Дюрицы «РБ Спорт».

34-летний форвард подписал контракт с железнодорожниками в феврале этого года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yan-dyuritsa-dzyuba-top-napadayushhij-golevaya-mashina-on-prineset-pol-zu-lokomotivu/
Артем Дзюба
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1
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
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