Дюкову ничего не известно о переезде «Тамбова» в Саранск

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о финансовых проблемах «Тамбова», а также о переезде клуба в Саранск.

— Переедет ли «Тамбов» в Саранск?

— О переезде в Саранск мне ничего не известно. Мы дали «Тамбову» сезон. Были объективные причины из-за ситуации с ковидом — области было сложно заниматься реконструкцией стадиона. Вторая проблема — задолженности по зарплате. При лицензировании было предоставлено гарантийное письмо. Клуб лицензирование прошел. Несмотря на наличие гарантийного письма, по ряду причин область свои обязательства не выполняет. РПЛ в постоянном контакте и с клубом, и с областью, делает все возможнее. Но проблема «Тамбова» — системная, это надо понимать. Можно ужесточить правила лицензирования, но при резком ужесточении в РПЛ останутся 6-7-8 клубов. При этом мы взяли курс на постепенное ужесточение правил лицензирования.

(Гоша Чернов)