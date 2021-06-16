Мэр Казани Метшин посоветовал Хвиче не торопиться с уходом из «Рубина»

Мэр Казани Ильсур Метшин посоветовал полузащитнику «Рубина» Хвиче Кварацхелии не торопиться с уходом из команды.

— Безусловно, это потеря для команды, — сказал Метшин «СЭ». — Но нет ни одного клуба, который бы не покидали выдающиеся футболисты. Желаем ему так же ярко заиграть в Европе, но на его месте я бы не торопился с отъездом.

В минувшем сезоне 20-летний грузинский хавбек провел в РПЛ 23 матча, забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи. Концовку чемпионата он пропустил из-за травмы.

Контракт футболиста с «Рубином» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

(Севастиан Терлецкий)

Полностью интервью с Ильсуром Метшиным читайте на сайте «СЭ»