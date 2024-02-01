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Сегодня, 18:26

«Локомотив» объявил о переходе защитника «Страсбура» Ньямси

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Жерзино Ньямси.
Фото Скриншот видео ФК «Локомотив»

Защитник «Страсбура» Жерзино Ньямси стал игроком «Локомотива».

Игрок подписал с российским клубом контракт на 3,5 года. Он будет выступать за «Локомотив» под 5-м номером.

Пресс-служба железнодорожников в Telegram-канале клуба опубликовала видео с 27-летним французом.

Ньямси выступал за «Страсбур» с лета 2021 года. Он провел за французский клуб 69 матчей, забил один гол и сделал три голевые передачи.

До этого защитник играл за «Ренн» и «Шатору». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице

Источник: ФК «Локомотив»
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Страсбур
Жерзино Ньямси
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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