«Локомотив» объявил о переходе защитника «Страсбура» Ньямси
Защитник «Страсбура» Жерзино Ньямси стал игроком «Локомотива».
Игрок подписал с российским клубом контракт на 3,5 года. Он будет выступать за «Локомотив» под 5-м номером.
Пресс-служба железнодорожников в Telegram-канале клуба опубликовала видео с 27-летним французом.
Ньямси выступал за «Страсбур» с лета 2021 года. Он провел за французский клуб 69 матчей, забил один гол и сделал три голевые передачи.
До этого защитник играл за «Ренн» и «Шатору». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
Источник: ФК «Локомотив»
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
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|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
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|2.03
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|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
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Пари НН – Факел
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|3.03
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Зенит
|14
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Джон Кордоба
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|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
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