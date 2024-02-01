«Локомотив» объявил о переходе защитника «Страсбура» Ньямси

Защитник «Страсбура» Жерзино Ньямси стал игроком «Локомотива».

Игрок подписал с российским клубом контракт на 3,5 года. Он будет выступать за «Локомотив» под 5-м номером.

Пресс-служба железнодорожников в Telegram-канале клуба опубликовала видео с 27-летним французом.

Ньямси выступал за «Страсбур» с лета 2021 года. Он провел за французский клуб 69 матчей, забил один гол и сделал три голевые передачи.

До этого защитник играл за «Ренн» и «Шатору». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

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