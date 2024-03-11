Личка — о матче с «Ахматом»: «Динамо» не играло хорошо, у нас не шла игра»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча 20-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:0).

— Для меня не важно чемпионскую игру мы показывали или нет. Команды, которые претендуют на титул, должны выигрывать и такие напряженные игры как с «Ахматом».

«Динамо» не играло хорошо, у нас не шла игра. Но команда показала характер победителя. Смогли достойно выйти из очень тяжелой ситуации и сумели забить два гола. Отдельное спасибо надо сказать Игорю Лещуку, который два-три раза спас команду. Для «Динамо» победа над «Ахматом» — важные и сложные три очка, — цитирует Личку Sport24.