Хачатурянц не сможет совмещать должности президента РПЛ и главы судейского комитета РФС

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что Ашот Хачатурянц не сможет совмещать должности президента Тинькофф РПЛ и главы судейского комитета РФС из-за требований УЕФА.

5 октября 2021-го 53-летний Хачатурянц был назначен исполняющим обязанности президента лиги.

«Сейчас Хачатурянц является исполняющим обязанности президента лиги, поэтому он сохраняет свою должность в судействе. В ноябре будут выборы, как вы знаете. Если он будет избран, то ему придется покинуть должность главы судейского комитета.

Мы не видим никакого конфликта интересов, но есть регламент и требования со стороны УЕФА. Если бы была такая возможность, то Исполком бы принял решение сохранить позиции в судействе. Мы видим прогресс в этой области. Стало меньше ошибок. Выросло качество судейства. Безусловно, большой вклад внес Ашот Рафаилович. Клубы не видят в этом конфликт интересов. Хачатурянц сохранил бы две позиции, но к сожалению, это будет невозможно", — сказал Дюков.