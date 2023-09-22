Дюков — о работе россиян в комитетах УЕФА: «Все в спокойном режиме, ничего не изменилось»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос «СЭ» о работе россиян в комитетах УЕФА.

— Как россияне работают в комитетах УЕФА?

— Так же, как и до этого. В спокойном формате, в таком же режиме. Ничего не изменилось.

В комитетах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на период с 2023 по 2027 год будут работать 15 представителей России.

Дюков остался первым вице-председателем комитета национальных ассоциаций и заместителем председателя комитета по клубным соревнованиям. Также он входит в исполком УЕФА.