Дьяков заявил, что медиалига сокращает отрыв от РПЛ в количестве аудитории
Бывший защитник «Ростова» и «Broke Boys» Виталий Дьяков предположил, что медиалига сокращает отрыв в количестве аудитории с РПЛ.
«РПЛ всегда была, есть и будет, но не все команды сравнятся по аудитории с «Амкалом» и 2DROTS, потому что их матчи собирают по 10 тысяч зрителей. По популярности медиалига выше первой лиги. Это показывают цифры. Все это видят, даже нет смысла обсуждать. Мы видим, что посещаемость РПЛ упала. Не знаю, как там по просмотрам в целом. Это вопрос открытый. Сокращается ли отрыв в аудитории между медиалигой и РПЛ? Вполне возможно. Возрастная группа медиалиги — от 10 до 18 лет. Молодежь это смотрит, молодежи это нравится. Никакой цензуры, можно следить за командой в соцсетях. Есть прирост аудитории», — приводит слова Дьякова Legalbet.
Средняя посещаемость РПЛ в сезоне-2022/23 составила 9462 зрителя за матч. Этот показатель стал худшим с 1995 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9