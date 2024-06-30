Ашветия: «Больше всего «Локомотиву» подошел бы Микаутадзе»
Бывший нападающий сборной Грузии Михаил Ашветия, ранее выступавший за «Локомотив», предположил, какие футболисты национальной команды смогут усилить команду Михаила Галактионова.
«Мамардашвили и Кварацхелия (смеется). Давиташвили тоже хороший игрок. Больше всего «Локомотиву» подошел бы Микаутадзе. Отличный нападающий, доказывающий это игрой за сборную и «Метц». Еще Отар Китеишвили мог бы усилить «Локо», не зря он стал лучшим игроком «Штурма». Стили «Локомотива» и сборной Грузии похожи? Да, все так и есть. Игра строится через фланги, сам стиль заточен на атаку. Хвича точно бы помог «Локомотиву» (смеется). Он в «Наполи» не хочет оставаться, можно в другом чемпионате себя попробовать», — сказал Ашветия Metaratings.
В 20 матчах чемпионата Франции сезона-2023/24 Микаутадзе забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость грузинского форварда в 15 миллионов евро.
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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