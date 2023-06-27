Амельченко рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона РПЛ
Бывший голкипер ФК «Москва» и «Локомотива», нынешний тренер-ассистент «Славии-Мозырь» Антон Амельченко рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона РПЛ.
«Кто будет бороться за чемпионство в следующем сезоне? Я считаю, все те же представители. Надо смотреть, какие клубы кем усилятся и с кем расстанутся. Если ЦСКА не потеряет никого и добавит качества на определенные позиции, которые нуждаются в усилении, то мне видится, что именно он может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за первое место. Сложно дать оценку «Спартаку» — ему, на мой взгляд, мешает много нефутбольных вещей. «Локомотив», возможно, будет бороться за призовую тройку, учитывая, как он провел вторую часть последнего сезона», — цитирует Амельченко «Евро-футбол.ру».
Новый сезон РПЛ-2023/24 стартует в конце июля и завершится 25 мая.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|22.07
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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