Летом Тюкавина предлагали «Болонье»

Как стало известно «СЭ», прошлым летом один из посредников предлагал «Болонье», которая искала нападающего, рассмотреть кандидатуру 21-летнего форварда «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина.

Клуб серии А был готов вступить в контакт с бело-голубыми и агентом футболиста, но из-за затяжки по времени этого так и не сделал.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 9 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за бело-голубых.

В начале декабря 2023 года футболист подписал новый контракт с московским клубом до конца июня 2028 года.