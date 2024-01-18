Дьяков: «Пара коротких сборов — более современный подход»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о позднем выходе некоторых команд РПЛ из отпуска.

«У каждого тренера свое видение подготовки. Плюс футболистам в отпуске всегда раздаются задания. Насколько добросовестно они их выполняют — другой момент. А сроки сборов — личное дело каждого тренера, они оговариваются заранее. Мы просто привыкли так: в мое время сезон начинался в марте, а мы уже с 5-10 января на сборах. И по 2-3 тренировки в день. Мне кажется, это не совсем нужно и правильно. Более современный подход — пара коротких сборов. Тем более осталось поиграть всего несколько месяцев. В чемпионате и вообще всего 12 матчей», — приводит «РБ Спорт» слова Дьякова.

Чемпионат России сезона-2023/24 возобновится после зимней паузы в начале марта.