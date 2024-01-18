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Булыкин: «Если Миранчука не устраивает положение в «Локомотиве», то надо что-то менять»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию, что полузащитник московской команды Антон Миранчук может продолжить карьеру в «Бешикташе».

«Если Антон перейдет в хороший клуб и будет играть в еврокубках, то это плюс, небольшой трамплин для Европы. Если он разговаривал с тренером, и в «Локомотиве» у него дела не очень, то это один из хороших вариантов. Понятно, что он хочет играть в основе. Если его не устраивает положение в «Локомотиве», то надо что-то менять. Я просто не знаю, какая у него ситуация в команде, но если он перейдет, то это достойно уважения. Человек много, что меняет, выходит из зоны комфорта, а это достойно уважения», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

Контракт Миранчука с «Локомотивом» истекает летом 2024 года. В этом сезоне 28-летний футболист провел за железнодорожников 24 матча, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulykin-esli-miranchuka-ne-ustraivaet-polozhenie-del-v-lokomotive-to-nado-chto-to-menyat-325156/
Антон Миранчук
Дмитрий Булыкин
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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 - : -
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