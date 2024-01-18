Булыкин: «Если Миранчука не устраивает положение в «Локомотиве», то надо что-то менять»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на информацию, что полузащитник московской команды Антон Миранчук может продолжить карьеру в «Бешикташе».

«Если Антон перейдет в хороший клуб и будет играть в еврокубках, то это плюс, небольшой трамплин для Европы. Если он разговаривал с тренером, и в «Локомотиве» у него дела не очень, то это один из хороших вариантов. Понятно, что он хочет играть в основе. Если его не устраивает положение в «Локомотиве», то надо что-то менять. Я просто не знаю, какая у него ситуация в команде, но если он перейдет, то это достойно уважения. Человек много, что меняет, выходит из зоны комфорта, а это достойно уважения», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

Контракт Миранчука с «Локомотивом» истекает летом 2024 года. В этом сезоне 28-летний футболист провел за железнодорожников 24 матча, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.