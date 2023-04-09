Дьяков — о пенальти на Зобнине: «Такие можно ставить почти на каждом угловом»

Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Виталий Дьяков высказался об очной встрече команд (3:3) в 22-м туре РПЛ.

— Верно ли назначали пенальти, которое повлияло на исход матча?

— Почти на каждом угловом можно ставить такие пенальти. Когда мяч летит уже в голову или в ногу атакующего игрока и его хватают — это пенальти. На всех стандартах куча таких моментов, нарушений, контактов. По мне, спорный момент. Судейство тоже вызывает вопросы.

— Ничья в этом матче — справедливый результат?

— Да, постоянно кто-то кого-то догонял. При счете 3:2 в пользу «Динамо», наверное, команда слишком низко опустилась. Отдали инициативу, и «Спартак», по сути, заслуженно сравнял. Потому что у «Спартака» были еще моменты, чтобы сравнять счет.

«Спартак» с 42 очками занимает третье место в РПЛ после 22 матчей. «Динамо» после ничьей продолжает отставать от красно-белых на 6 очков и идет на шестой строчке в турнирной таблице.