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Двое судей 12-го тура Тинькофф РПЛ заменены. Одна замена — из-за коронавируса

14:48

В составе судейских бригад на матчи 12-го тура Тинькофф РПЛ произошли изменения, сообщает пресс-служба РФС.

«В двух матчах произошли замены резервных арбитров. Вместо Ивана Сиденкова на матч «Зенита» и «Рубина» назначен Ян Бобровский, который должен был работать на игре «Урал» — «Тамбов». В связи с этим резервным арбитром в Екатеринбурге станет Сергей Куликов. Замена Сиденкова произошла из-за положительного теста на коронавирус», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Дополнительная информация:

https://t.me/rfsruofficial/272

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