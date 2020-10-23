Двое судей 12-го тура Тинькофф РПЛ заменены. Одна замена — из-за коронавируса
В составе судейских бригад на матчи 12-го тура Тинькофф РПЛ произошли изменения, сообщает пресс-служба РФС.
«В двух матчах произошли замены резервных арбитров. Вместо Ивана Сиденкова на матч «Зенита» и «Рубина» назначен Ян Бобровский, который должен был работать на игре «Урал» — «Тамбов». В связи с этим резервным арбитром в Екатеринбурге станет Сергей Куликов. Замена Сиденкова произошла из-за положительного теста на коронавирус», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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