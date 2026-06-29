Каманцев: «Наш основной приоритет — подготовка молодых судей, которые приходят из ЮФЛ»

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о сравнении уровня работы арбитров в РПЛ и на чемпионате мира-2026.

«У Мажича есть костяк судей, молодое, среднее и старшее поколения. У них есть предел возможностей и качества. Наш основной приоритет — подготовка молодых судей, которые сейчас приходят из ЮФЛ. У этих парней еще нет потолка, хотим, чтобы выросло новое качественное поколение.

Сравнивать это с чемпионатом мира не имеет смысла — краткосрочный турнир, где желтых карточек еще меньше, чем в РПЛ. Это осознанная тактика на всех больших соревнованиях. И есть международная селекция, благодаря которой выбираются лучшие арбитры со всего мира, на пике формы. Сравнивать большой турнир с национальным чемпионатом не имеет смысла», — сказал Каманцев «СЭ».

Чемпионат мира по футболу проходит в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.