Полузащитник «Урала» Сиссе успешно перенес операцию на мениске

Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе успешно перенес операцию на мениске, сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

29-летний гвинеец получил повреждение во время предсезонных сборов. Футболист был прооперирован в одной из европейских клиник, восстановление займет у игрока около 6 недель.

Сиссе выступает за «Урал» с сентября 2022 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 1 гол в 26 матчах за команду во всех турнирах.