Полузащитник «Урала» Сиссе успешно перенес операцию на мениске
Полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе успешно перенес операцию на мениске, сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.
29-летний гвинеец получил повреждение во время предсезонных сборов. Футболист был прооперирован в одной из европейских клиник, восстановление займет у игрока около 6 недель.
Сиссе выступает за «Урал» с сентября 2022 года. В сезоне-2022/23 хавбек забил 1 гол в 26 матчах за команду во всех турнирах.
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10
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11
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Урал – ЦСКА
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