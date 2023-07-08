Думбия рассказал о желании возглавить сборную Кот-д'Ивуара
Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия рассказал о планах выучиться на тренера и возглавить однажды сборную Кот-д'Ивуара.
— Эмоций много, конечно. Семь лет прошло. Я эти эмоции предвосхищал.
— Чем занимаешься после завершения карьеры?
— С футболом я не закончил. Я думаю, что еще вернусь в футбол в качестве наставника, тренера. Буду передавать свой богатый опыт молодым игрокам.
— Уже были какие-то конкретные предложения?
— Надо сначала выучиться на тренера. Но у меня уже есть определенные идеи, которые я бы хотел реализовать в будущем.
— Хотели бы работать тренером в российском клубе?
— Никогда нельзя отказываться. Но для начала мне надо выучиться на тренера, а дальше посмотрим.
— А можете назвать клуб мечты?
— Я пока не знаю, где я буду завтра. Но самая большая мечта — это моя сборная Кот-д'Ивуара. Я бы хотел завоевать второй раз трофей Кубка Африки.
Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год. Он завершил игровую карьеру в 2022 году.
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5
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6
|Краснодар
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7
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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|15:15
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Пари НН – Зенит
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|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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