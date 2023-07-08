Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:58

Думбия рассказал о желании возглавить сборную Кот-д'Ивуара

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия рассказал о планах выучиться на тренера и возглавить однажды сборную Кот-д'Ивуара.

— Эмоций много, конечно. Семь лет прошло. Я эти эмоции предвосхищал.

— Чем занимаешься после завершения карьеры?

— С футболом я не закончил. Я думаю, что еще вернусь в футбол в качестве наставника, тренера. Буду передавать свой богатый опыт молодым игрокам.

— Уже были какие-то конкретные предложения?

— Надо сначала выучиться на тренера. Но у меня уже есть определенные идеи, которые я бы хотел реализовать в будущем.

— Хотели бы работать тренером в российском клубе?

— Никогда нельзя отказываться. Но для начала мне надо выучиться на тренера, а дальше посмотрим.

— А можете назвать клуб мечты?

— Я пока не знаю, где я буду завтра. Но самая большая мечта — это моя сборная Кот-д'Ивуара. Я бы хотел завоевать второй раз трофей Кубка Африки.

Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год. Он завершил игровую карьеру в 2022 году.

Сейду Думбия
Сборная Кот-д`Ивуара по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медина, Дзюба, Фернандес и еще 9 самых скандальных трансферов в России
Медина станет новой «десяткой» «Спартака». Как Абаскаль будет использовать одного из лидеров ЦСКА
Умерла вице-президент Федерации фигурного катания на коньках Ирина Рабер
Литва закрыла пункт пропуска Мядининкай на границе с Белоруссией
Вторичная волна: потери ВФУ ставят под сомнение их возможное наступление
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Думбия — о серебряной медали: «Это символично»

Думбия оценил работу Федотова на посту главного тренера ЦСКА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости