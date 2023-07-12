«Балтика» продала полузащитника Борисенко в «КАМАЗ»
«Балтика» объявила о переходе полузащитника Григория Борисенко в «КАМАЗ».
Клуб из Калининграда продал 21-летнего россиянина с опцией обратного выкупа.
Борисенко — воспитанник «Локомотива», он выступал за «Балтику» с июля 2022 года. Хавбек провел 9 матчей за основную команду калининградцев и забил 1 гол.
Источник: https://t.me/fc_baltika/9496
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|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
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|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
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|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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