«Балтика» продала полузащитника Борисенко в «КАМАЗ»

«Балтика» объявила о переходе полузащитника Григория Борисенко в «КАМАЗ».

Клуб из Калининграда продал 21-летнего россиянина с опцией обратного выкупа.

Борисенко — воспитанник «Локомотива», он выступал за «Балтику» с июля 2022 года. Хавбек провел 9 матчей за основную команду калининградцев и забил 1 гол.