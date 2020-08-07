Дуглас Сантос назвал партнера по «Зениту», с которым проводит свободное время

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о дружбе с партнером по команде и соотечественником, Малкомом.

— Я — домосед, но мне нравится ходить куда-нибудь на обед или ужин, — приводит официальный сайт «Зенита» слова Сантоса. — Еще гулять с дочкой в парке и сыграть в боулинг, когда представится случай. Ходим с Малкомом в гости друг к другу, много общаемся, играем в видеоигры. Наши жены — хорошие подруги, и это еще больше сближает нас с ним.