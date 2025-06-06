Дуду: «В Москве можно ходить с телефоном в руках, а в Сан-Паулу тебя тут же ограбят. Даже днем»

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду в интервью «СЭ» ответил на вопрос о безопасности в России.

— Есть ли в России то, чего вам не хватает в Бразилии?

— Недавно как раз обсуждали с женой, насколько же в России безопасно. В Москве можно ходить с телефоном в руках, а в Сан-Паулу тебя тут же ограбят. Даже днем. В фавелах, кстати, безопаснее — там свое сообщество, люди друг друга не трогают. Но в городе — каждый сам за себя.

— Какой город выбрали бы для жизни: Москву или Сан-Паулу?

— Сейчас выбрал бы Москву.

Дуду выступал с 2005 по 2008 год. Он провел за ЦСКА 107 матчей, забил 10 голов, отдал 10 голевых передач и выиграл 6 трофеев.