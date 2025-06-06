Дуду рассказал, что мог вернуться в ЦСКА в 2012 году

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду в интервью «СЭ» рассказал, что мог вернуться в российский клуб в 2012 году.

— После ухода из ЦСКА не возникало желания вернуться?

— В 2012 году я пытался это сделать. Не адаптировался к бразильскому футболу и захотел обратно в ЦСКА. Но не получилось.

— Вы ведь даже прилетали в Москву и тренировались на базе. Почему не подписали контракт?

— Честно, уже не помню деталей. Видимо, память их стерла! Наверное, чтобы я не сравнивал себя в лучшей форме с поздним Дуду, ха-ха! Иначе фанаты бы говорили: «Дуду был классный, а теперь — не очень».

Дуду выступал с 2005 по 2008 год. Он провел за ЦСКА 107 матчей, забил 10 голов, отдал 10 голевых передач и выиграл 6 трофеев.