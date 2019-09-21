Дубль Мелкадзе принес «Тамбову» волевую победу над «Ростовом»

«Тамбов» одержал победу над «Ростовом» (2:1) в матче 10-го тура чемпионата России. В составе хозяев дважды отличился нападающий Георгий Мелкадзе. У гостей единственный мяч забил форвард Элдор Шомуродов.

На 15-й минуте встречи полузащитник «Тамбова» Михаил Костюков не реализовал пенальти.

«Тамбов» с 8 очками располагается на 15-м месте. «Ростов» — 3-я строчка и 20 баллов.

Чемпионат России. Премьер-лига

10-й тур

«Тамбов» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:1 (1:1)

Голы: Шомуродов, 27 (0:1). Мелкадзе, 38 (1:1). Мелкадзе, 61 (2:1).

Нереализованный пенальти: Костюков, 15 (мимо)

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Тетрашвили, Грицаенко, Ойеволе, Таказов, Осипенко, Карасев (Кулик, 89), Мелкадзе (Чернышов, 65), Костюков (Аппаев, 66), Обухов.

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Еременко, Попов, Глебов (Долгов, 79), Ионов, Байрамян (Ведерников, 87), Шомуродов.

Предупреждения: Карасев, 7. Долгов, 90. Тетрашвили, 90. Шомуродов, 90+2. Шелия, 90+3.

Судьи: Казарцев. Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург), Мосякин (Москва).

21 сентября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».

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