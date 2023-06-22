Дроздов считает, что РФС — одна из наиболее активных федераций на данный момент

Директор департамента спорта высших достижений Алексей Дроздов заявил, что РФС — одна из наиболее активных федераций на данный момент.

«Хотелось бы поблагодарить РФС за сотрудничество. Это одна из наиболее активных федераций на сегодняшний момент. В 2023 году Минспорт в сотрудничестве РФС выработал комплекс мер по развитию. В дальнейшем предстоит решить большое количество вопросов», — заявил Дроздов.

Сегодня, 22 июня, проходит конференция РФС.