Дркушич заявил, что не знает об интересе к себе со стороны «Црвены Звезды»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич рассказал, что думает о своем будущем. Сообщалось, что россиянином интересуется «Црвена Звезда».

«Ничего не знаю об интересе «Црвены» ко мне, все читаю и узнаю в прессе. Мне нечего сказать по этому поводу. Ко мне никто не обращался», — сказал Дркушич «РБ Спорт».