Агент Дркушича подтвердил интерес «Црвены Звезды» к игроку «Сочи»
Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию «РБ Спорт» об интересе «Црвены Звезды» к игроку.
«Да, интерес «Црвены» к Дркушичу правда. Они обратились в «Сочи». Сейчас мы ждем, смогут ли клубы договориться. Полноценный трансфер? Деталей я, к сожалению, не знаю. Все, что я мог сказать, уже сообщил», — сказал Ратковица «СЭ».
В матче первого тура чемпионата России-2023/24 Дркушич забил гол в ворота «Балтики» (2:0). Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
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|1
|0
|0
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|3
|
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|1
|1
|0
|0
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|3
|
4
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|1
|1
|0
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|3
|
5
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|1
|1
|0
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|
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|
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|
8
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|
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|0
|1
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|
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|1
|0
|0
|1
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|0
|
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|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
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|1
|0-2
|0
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|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
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|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
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