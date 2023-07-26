Агент Дркушича подтвердил интерес «Црвены Звезды» к игроку «Сочи»

Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию «РБ Спорт» об интересе «Црвены Звезды» к игроку.

«Да, интерес «Црвены» к Дркушичу правда. Они обратились в «Сочи». Сейчас мы ждем, смогут ли клубы договориться. Полноценный трансфер? Деталей я, к сожалению, не знаю. Все, что я мог сказать, уже сообщил», — сказал Ратковица «СЭ».

В матче первого тура чемпионата России-2023/24 Дркушич забил гол в ворота «Балтики» (2:0). Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.