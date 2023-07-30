Дркушич считает, что смог бы прожить на 50 тысяч рублей в месяц

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич рассказал о своих месячных тратах.

«Смог бы я прожить на 50 тысяч рублей? Я думаю, что да. Когда я был в Словении, моя зарплата была очень маленькая. И тогда было нормально жить на 800 евро. Но сейчас у меня другой уровень жизни. Я стал чаще кушать в ресторане», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

23-летний словенец выступает за «Сочи» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 1 матч в РПЛ, в котором отметился голом в ворота «Балтики» (2:0).