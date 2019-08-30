Дриусси может сыграть со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура чемпионата России со «Спартаком». По его словам, у восстанавливающегося после травмы Себастьяна Дриусси есть шанс принять участие во встрече.

— «Спартак» уже месяц играет через два дня на третий. У «Зенита» — недельный цикл подготовки к матчам. Видите ли вы в этом преимущество перед встречей?

— Это несущественное преимущество в контексте этого матча. Мы год назад играли в отборе Лиги Европы. Как показывает практика, это не отражается на играх. Легче нам только с точки зрения анализа соперника, но для игроков лучше чаще играть, чем чаще тренироваться.

— Сыграет ли Дриусси?

— Шанс есть, но небольшой. Посмотрим сегодня — после того как проведет занятие в общей группе. Посмотрим по его самочувствию. (Гоша Чернов)

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 1 сентября, начало — в 19.00 по московскому времени. После семи туров команды с 14 очками делят лидерство с еще тремя командами.