Доменико Тедеско: «Я счастлив в «Спартаке»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» заявил, что он счастлив в клубе и не собирается покидать его.
— Недавно один сайт написал, мол, якобы вы сказали кому-то из друзей в Германии, что хотите покинуть «Спартак». Понятно, что информация ложная, но тем не менее — удивили вас такие слухи?
— Ха-ха, мне всерьез надо на это отвечать? Слушайте, я счастлив в «Спартаке» — вот правда. Мне нравится клуб, нравится Москва. Получаю удовольствие от каждого дня работы. Если кто-то хочет, чтобы я ушел из «Спартака», они должны прийти и силком вытащить меня отсюда. А в Германии у меня вообще не было времени на встречи со знакомыми и беседы о футболе. (Димитрий Зеленов)
Большое интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/bolshoe-intervyu-glavnogo-trenera-spartaka-domeniko-tedesko-vsya-pravda-o-uhode-soltmurada-bakaeva-v-rubin-1634516/