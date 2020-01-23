Доменико Тедеско: «Я счастлив в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» заявил, что он счастлив в клубе и не собирается покидать его.

— Недавно один сайт написал, мол, якобы вы сказали кому-то из друзей в Германии, что хотите покинуть «Спартак». Понятно, что информация ложная, но тем не менее — удивили вас такие слухи?

— Ха-ха, мне всерьез надо на это отвечать? Слушайте, я счастлив в «Спартаке» — вот правда. Мне нравится клуб, нравится Москва. Получаю удовольствие от каждого дня работы. Если кто-то хочет, чтобы я ушел из «Спартака», они должны прийти и силком вытащить меня отсюда. А в Германии у меня вообще не было времени на встречи со знакомыми и беседы о футболе. (Димитрий Зеленов)

Большое интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско