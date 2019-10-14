Доменико Тедеско: «Вижу у «Спартака» потенциал, но пока нужно стабилизировать игру»

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции, посвященной своему назначению, сказал, что пока рано думать о высоких позициях и нужно идти шаг за шагом.

— Считается, что «Шальке» при вас играл в довольно простой футбол, используя длинные передачи и контратаки. Есть мнение, что вы сознательно упростили игру, чтобы добиться быстрых результатов. Со «Спартаком» вы планируете играть так же?

— Были разные матчи, с разным стилем игры. Сейчас я бы хотел сосредоточиться на «Спартаке». И нет, мы не планируем играть в такой же футбол.

— У «Спартака» всего один чемпионский титул за почти 20 лет. Вы не считаете, что статус великого клуба, возможно, немного раздутый, только мешает команде?

— Ситуация такая, что Томас Цорн и Леонид Федун оценивают ситуацию реально. Есть великие заслуги. но нужно думать о ближайшем, реальном будущем. Говорили, что нужно сначала стабилизировать игру, а потом уже думать о высоких позициях. Вижу у клуба большой потенциал и мы будем стараться реализовывать его.

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