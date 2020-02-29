Доменико Тедеско: «Спартак» сделал шаг вперед с точки зрения психологии"

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в преддверии матча 20-го тура чемпионата России против «Динамо» отметил, что команда находится в более хорошем психологическом состоянии.

— Ситуация такая же, когда мы пришли. Команда была внизу, психологически команда была не в очень хорошем состоянии. Было пять поражений подряд, — отметил Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер». — С тех пор как мы пришли ситуация в турнирной таблице сильно не изменилась. Однако мы не проиграли пяти игр подряд. Поэтому с точки зрения психологии мы сделали небольшой, но важный шаг вперед.

Сейчас закончились сборы, восемь долгих недель. Хорошо, что на протяжении этого времени мы не думали о чемпионате и о турнирном положении. Потому что если об этом думать постоянно, то это может тебя просто заблокировать. Сейчас начинается чемпионат. Все будет ясно на поле.