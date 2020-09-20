Доменико Тедеско: «Спартак» начал прессинговать не с самого начала матча"

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу над «Рубином» в матче 8-го тура Тинькофф-РПЛ (2:0).

— Мы начали прессинговать не с самого начала, — сказал Тедеско в эфире «Матч премьер». — Они очень опасны, если опускаются назад и начинают атаки оттуда. Отошли пониже обычного. «Рубин» сегодня изменил схему игры, и прессинг нам удавался.