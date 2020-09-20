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Доменико Тедеско: «Спартак» начал прессинговать не с самого начала матча"

18:49
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу над «Рубином» в матче 8-го тура Тинькофф-РПЛ (2:0).

— Мы начали прессинговать не с самого начала, — сказал Тедеско в эфире «Матч премьер». — Они очень опасны, если опускаются назад и начинают атаки оттуда. Отошли пониже обычного. «Рубин» сегодня изменил схему игры, и прессинг нам удавался.

Рубин — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 8-й тур. «Рубин» — «Спартак» и другие матчи




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