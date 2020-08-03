Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не сожалеет о том, что принял предложение поработать в России.

— У меня было несколько вариантов, но «Спартак» — правильный выбор, — цитирует Тедеско Fussball24.de. — Вначале он не казался самым очевидным, но у меня было несколько дней на то, чтобы познакомиться с клубом, с городом. И я сразу почувствовал, что это будет верный шаг. «Спартак» — это российская «Бавария».

Не жалею о своем решении. Не так много тренеров могут рассказать, что тренировали российскую «Баварию». Это бесценный опыт.

Возвращение в бундеслигу? У меня есть контракт со «Спартаком». Если бы я хотел тренировать в Германии, то остался бы там. Стоит признать, что даже за последние пару месяцев приходили предложения, но меня все устраивает в Москве.