Доменико Тедеско: «Надеюсь, скоро Селихов вернется в команду»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выразил надежду, что вратарь Александр Селихов скоро вернется в строй. Голкипер еще не до конца восстановился после травмы и не попал в заявку на матч 6-го тура Тинькофф-РПЛ против «Арсенала» (2:1).

— Что с Селиховым, не попавшим в заявку на матч?

— Как вы знаете, он очень долго был травмирован. После того, как восстановился, снова получил ряд небольших травм. Это выбивает из колеи, не дает вернуться в строй. Сейчас он уже работает на поле. Это здорово. Я полностью доверяю в плане работы с вратарями Максу Урванчки. У них отличная атмосфера в коллективе. Не хочу называть вратарей странными, но у них особенная каста. У нас классные ребята, в том числе, Селихов. И надеюсь, он вскоре вернется в команду. (Артем Калинин)