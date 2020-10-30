Доменико Тедеско: «Мое отсутствие не скажется на игре «Спартака» в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своей дисквалификации. Из-за перебора желтых карточек он пропустит встречу 13-го тура РПЛ против «Ростова».

— Как отразится на команде то, что вы пропустите игру? — вопрос Тедеско.

— Не считаю, что это как-то как отразится, — ответил главный тренер красно-белых на пресс-конференции. — На скамейке Андреас Хинкель и Макс Урванчки. Это происходит не впервые, в таких случая проводилась хорошая работа. (Олег Кошелев)

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится в субботу, 31 октября. Начало — в 16.30. «СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча.