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Доменико Тедеско: «Мое отсутствие не скажется на игре «Спартака» в матче с «Ростовом»

14:10
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своей дисквалификации. Из-за перебора желтых карточек он пропустит встречу 13-го тура РПЛ против «Ростова».

— Как отразится на команде то, что вы пропустите игру? — вопрос Тедеско.

— Не считаю, что это как-то как отразится, — ответил главный тренер красно-белых на пресс-конференции. — На скамейке Андреас Хинкель и Макс Урванчки. Это происходит не впервые, в таких случая проводилась хорошая работа. (Олег Кошелев)

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится в субботу, 31 октября. Начало — в 16.30. «СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча.

Следующий матч

Место: 1 | Очки: 27
Спартак
В П В Н В
16:30 31/10/2020
- : -
+35 =11 -13 (102 - 65)
Место: 6 | Очки: 20
Ростов
П В П В П
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Д. Ларссон
6.38
Айртон
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А.В. Максименко
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С. Песьяков
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М. Норманн
5.89
П. Мамаев
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