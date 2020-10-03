Доменико Тедеско: «Каждый раз когда мы касались Ловрена, он падал»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился впечатлениями от матча 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Зенита». Специалист остался недоволен действиями защитника соперников Деяна Ловрена.

— Первые 20 минут мы играли прекрасно, после чего инициатива перешла «Зениту», — сказал Тедеско в эфире «Матч премьер». — Мы вынуждены были сесть в оборону. Мы старались выходить в атаку, забрасывали мяч нашим нападающим. Но каждый раз, когда мы касались Ловрена, он падал. Любой контакт — свободный удар.

У «Зенита» были хорошие шансы открыть счет в первом тайме, и Максименко сыграл отлично. Он каждую игру старается провести на ноль. Но моменты были у обеих команд. У нас Понсе выходил один на один, у Ларссона тоже был шанс — вратарь хорошо сыграл.