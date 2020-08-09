Доменико Тедеско: «Должны были реализовывать свои шансы»
9 августа 2020, 23:42
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал итог матча 1-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Сочи» (2:2). По словам специалиста, красно-белые должны были брать три очка.
— Не согласен, что результат закономерен, — сказал Тедеско в эфире «Матч премьер». — Мы заслужили больше, чем ничью. начали мы хорошо, забили два гола. В эпизоде с первым пенальти Маслов играл в мяч. Но мы сами должны были реализовывать свои шансы. В первом тайме были моменты у Глушенкова, во второй половине тоже могли забить третий.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата
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