Дмитрий Тарасов может перейти в "Сочи" или "Крылья"

По данным "СЭ", клубы РПЛ "Крылья Советов" и "Сочи" проявляют интерес к экс-полузащитнику сборной России Дмитрию Тарасову. Возможен вариант с отъездом игрока в Турцию.

У 32-летнего хавбека истек контракт с "Локомотивом", по нашим данным, игроку объяснили такое решение в том числе курсом на сокращение расходов.

Железнодорожников покинет большая группа возрастных игроков, в том числе из линии полузащиты - Владислав Игнатьев, Тарас Михалик, Мануэл Фернандеш, вероятно и Александр Коломейцев. Также клуб расстанется с португальским форвардом Эдером. (Дмитрий Симонов)

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