Галактионов о Джикии в «Локомотиве»: «Перегружать состав игроками на одну позицию — не совсем правильно»
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о возможности перехода в клуб защитника Георгия Джикии.
«Руководство клуба уже сделало заявление на этот счет. Я только еще раз подчеркну, что Георгий — высококвалифицированный футболист. Повторюсь, что его уровень и качество игры не подвергаются сомнению, а дальше — это вопрос переговоров, условий, зарплаты и так далее, надобности в позиции. Но у нас на сегодняшний день возвращается из аренды наш молодой воспитанник Погостнов, поэтому перегружать состав большим количеством игроков на одну позицию тоже не совсем правильно», — приводит слова Галактионова Sport24.
30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
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3
|Динамо
|0
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|0-0
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4
|Локомотив
|0
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|0
|0
|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
|0
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|0-0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
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|0
|0-0
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16
|Акрон
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|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -