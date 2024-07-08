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Галактионов о Джикии в «Локомотиве»: «Перегружать состав игроками на одну позицию — не совсем правильно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о возможности перехода в клуб защитника Георгия Джикии.

«Руководство клуба уже сделало заявление на этот счет. Я только еще раз подчеркну, что Георгий — высококвалифицированный футболист. Повторюсь, что его уровень и качество игры не подвергаются сомнению, а дальше — это вопрос переговоров, условий, зарплаты и так далее, надобности в позиции. Но у нас на сегодняшний день возвращается из аренды наш молодой воспитанник Погостнов, поэтому перегружать состав большим количеством игроков на одну позицию тоже не совсем правильно», — приводит слова Галактионова Sport24.

30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

Источник: Sport24
Георгий Джикия
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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