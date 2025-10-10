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10 октября 2025, 14:55

Сычев — о прощальном матче Глушакова: «Хороший момент, чтобы пустить ностальгическую слезу»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сычев поделился с «СЭ» ожиданиями от прощального матча экс-полузащитника железнодорожников и сборной России Дениса Глушакова.

«Хочется еще раз пригласить болельщиков на игру. Потому что Денис Борисович — яркая футбольная личность. Он оставил большой и яркий след в цветах разных клубов. Хочется достойно его проводить. Для нас это тоже отдушина: пообщаться между собой, встретиться — особая нотка ностальгии, чтобы вспомнить времена и моменты с теми людьми, с кем выходил на футбольное поле. Хороший момент, чтобы пустить ностальгическую слезу. Думаю, матч будет интересен для тех болельщиков, кто видел эту игру, да и для нового поколения. С удовольствием всех приглашаю в Химки. Одевайтесь теплее. Надеюсь, будет нескучный футбол. Баланс молодости и опыта есть», — сказал Сычев «СЭ».

Прощальный матч Глушакова между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 11 октября на стадионе «Арена Химки».

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Денис Глушаков
Дмитрий Сычев
Футбол
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
3
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
4
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
5
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
6
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
7
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
11
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
12
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
Результаты / календарь
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30 тур
31.07 20:00 Родина – Ростов 2 : 4
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Илья Дятлов
Илья Дятлов

Родина

 2 0 2
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