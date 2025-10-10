Ташуев рассказал о сложности прохождения стажировки у Гвардиолы

Российский тренер Сергей Ташуев рассказал «СЭ» о желании пройти стажировку у испанского специалиста Хосепа Гвардиолы.

— В Европу на стажировку к кому-нибудь из тренеров не хотели бы?

— Я уже в таком статусе, что уже на стажировку ехать... В свое время в 2006 году ездили: я, Красножан, Талалаев, Романцев, Бышовец, Малофеев. Были неделю в Эйндховене, общались с Куманом. Это все уже прошло. Тем более я играл против больших тренеров, мне хватает информации. Молодым надо ехать, конечно. Если будет возможность посмотреть что-то интересное, вопросов нет.

— К Гвардиоле поехали бы?

— Поехал бы. Однозначно. Но, сами понимаете, огромные сложности. Старшая дочь закончила лондонскую магистратуру. Слетать туда — летит в Белград, туда, сюда. С визами есть проблема. Хорошо, когда была магистратура, и то трудности с логистикой. А чтобы нам добиться... Конечно, можно, но очень много времени. Плюс нужно разрешение от Гвардиолы, ты же один, а не с группой.

Последним местом работы 66-летнего Ташуева был «Ахмат». Он возглавлял клуб с сентября 2024 по май 2025 года.