Дмитрий Свищев: «Пиво может вернуться не только на футбольные стадионы»

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев рассказал о ситуации с возвращением пива на стадионы. Сегодня комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал законопроект о возвращении продажи пива на стадионах.

— Нам удалось со второй попытки убедить членов комитета по спорту в том, что данный законопроект назрел, что наше общество готово к возвращению пива на стадионы. Это желание большинства, более 75 процентов опрощенных нами болельщиков выступили за возврат пива, — отметил Свищев. — Мы должны услышать этих людей, а то как-то несправедливо получается: когда мы проводим чемпионат мира или Европы, то идем на поводу у зарубежных коллег, слушаем их и рассказываем, что наши фанаты — цивилизованные люди. В то же время, мы не доверяем нашим фанатам, когда проводим внутренний чемпионат. Получается некорректно. Мы привели статистику, убедили наших оппонентов, что возврат пива не поспособствует алкоголизации общества. Сейчас Россия входит в десятку самых пьющих стран мира, но это не имеет никакого отношения к продаже пива на аренах. В 2005 году, когда пиво на стадионах запретили, наша страна в эту десятку не входила.

— Возможно ли, что пиво вернется и на другие виды спорта?

— Вячеслав Фетисов поддержал законопроект, но с замечанием, которое заключается в следующем: закон должен касаться не только футбола, но и других видов спорта, прежде всего, игровых. Речь о хоккее, баскетболе, волейболе, регби. Федерации этих видов тоже нас поддерживают и попросили ко второму чтению внести эти виды в законопроект. Фетисов также заявил, что доходы от продажи пива должны пойти на развитие детско-юношеского спорта, на развитие материально-технической базы для этого. Это будет прописано, контроль за выполнением данной инициативы будет лежать на Министерстве спорта. Если все получится, то закон примут в первом чтении до конца 2019 года, на второе и третье чтение мы выйдем уже с поправками. Думаю, что нам не придется принимать закон специально для чемпионата Европы по футболу-2020, сразу же примем закон для всех наших любителей спорта, которые хотят пить пиво. (Иван Торопцев)

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