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Бывший тренер «Базеля» назвал Чалова одним из своих любимых футболистов

Руслан Минаев
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Бывший ассистент ныне главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля Месут Темель назвал нападающего ЦСКА Федора Чалова одним из своих любимых футболистов.

Темель работал тренером-терапевтом при Абаскале в «Базеле» в 2022 году.

«О, это один из моих любимых футболистов! Очень его люблю. Мы по-прежнему на связи. Федор не просто классный нападающий, но еще и отличный парень с правильным характером. Я старался максимально помочь Чалову, с удовольствием позвал бы его с собой в Турцию», — цитирует Темеля «РБ Спорт».

24-летний форвард перешел в «Базель» на правах аренды в феврале 2022 года. В минувшем сезоне Чалов принял участие в 16 матчах за швейцарскую команду во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Действующее соглашение нападающего с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-ks-assistent-abaskalya-chalov-odin-iz-moih-lyubimy-h-futbolistov/
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И В Н П +/- О
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 5 0 3 2 7-11 3
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 5 0 1 4 1-10 1
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12.08 19:30
Факел – Урал
 0 : 0
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
Александр Черников

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Краснодар

 3 1 0
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

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