Бывший тренер «Базеля» назвал Чалова одним из своих любимых футболистов

Бывший ассистент ныне главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля Месут Темель назвал нападающего ЦСКА Федора Чалова одним из своих любимых футболистов.

Темель работал тренером-терапевтом при Абаскале в «Базеле» в 2022 году.

«О, это один из моих любимых футболистов! Очень его люблю. Мы по-прежнему на связи. Федор не просто классный нападающий, но еще и отличный парень с правильным характером. Я старался максимально помочь Чалову, с удовольствием позвал бы его с собой в Турцию», — цитирует Темеля «РБ Спорт».

24-летний форвард перешел в «Базель» на правах аренды в феврале 2022 года. В минувшем сезоне Чалов принял участие в 16 матчах за швейцарскую команду во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Действующее соглашение нападающего с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2024 года.