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Канчельскис высказался о будущем Дзюбы и сравнил его с Мбаппе и Месси

Микеле Антонов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» высказался о будущем экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Мне говорили, что «Торпедо» хотело взять Дзюбу на просмотр. «Торпедо», ну давайте еще Мбаппе, Месси еще на просмотр возьмите. Ну как можно брать Дзюбу на просмотр, если все его знают? Тем более, что он лучший бомбардир РПЛ, как бы мы к нему ни относились, а «Торпедо» нуждается в атакующих игроках. Решения бывают разные, но для меня это удивительно. «Витесс»? Дай Бог. Чем больше наших футболистов будет играть в Европе, тем лучше для нашей сборной, для ее имиджа. Дай Бог, чтоб все сложилось», — сказал Канчельскис «СЭ».

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер 1
Аталанта 0
Матч завершен

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
Андрей Канчельскис
Артем Дзюба
0
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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