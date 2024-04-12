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Сегодня, 07:09

Селюк: «Мне кажется, во Франции Чалов может играть»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что чемпионаты Франции и Нидерландов подойдут форварду ЦСКА Федору Чалову.

«Можно было бы думать, что Чалова хотят продать в Европу, если бы не санкции в отношении ЦСКА. Кроме них, под санкциями только «Ахмат». Федору будет очень тяжело уехать в европейский клуб. Есть возможность уехать, то сначала перейти в другую российскую команду, так как из ЦСКА это намного сложнее. Но можно попробовать найти какие-то ходы

Какой чемпионат может подойти Чалову? В испанском чемпионате ему будет сложновато. В Италию можно попробовать, но не все клубы заинтересованы в футболисте. Мне кажется, во Франции он может играть. Еще ему подойдет чемпионат Нидерландов, хотя там не дадут много денег. Ехать в какой-нибудь «Базель», где он уже играл, нет особо смысла, потому что там не топовый чемпионат. В принципе Чалов без проблем заиграет в середняке французского чемпионата», — цитирует Metaratings.ru Селюка.

В сезоне-2023/24 Чалов принял участие в 31 матче ЦСКА во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 результативных передачи.

Как стало известно «СЭ», в новом контракте Чалова с ЦСКА прописаны отступные для европейских клубов в размере 4,2 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-selyuk-chalov-bez-problem-zaigraet-v-serednyake-chempionata-francii-352487/
Федор Чалов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Селюк
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