Добровинский: «Динамо» нужен другой вратарь, потому что команда будет нервничать»

Известный адвокат и болельщик московского «Динамо» Александр Добровинский считает, что команде нужен еще один вратарь.

«Динамо» нужен другой вратарь, потому что команда будет нервничать. И от этого ломается вся игра. С вратарской линией что-то нужно делать. Считаю, что «Ростову» проиграли из-за первого гола. Ошиблись Даса и Лещук, после чего начался мандраж», – цитирует «РБ Спорт» Добровинского.

В текущем сезоне 28-летний Игорь Лещук провел 16 матчей и пропустил 23 мяча.