Нино: «Всегда восхищало, как русские гордятся своей историей и страной»

Защитник «Зенита» Нино в интервью «СЭ» рассказал о любви к русской культуре.

— Нино, многих очаровали твои знания русского языка и любовь к нашей культуре. Расскажи, откуда тяга к ним?

— Меня всегда впечатляли размах и размеры России, восхищало то, как русские гордятся своей историей и страной. Это было ясно из всего, что я читал, видел и слышал о России и ее народе. Поэтому еще до приезда сюда я понимал, что захочу больше узнать о культуре и о городе. И я действительно получаю огромное удовольствие от изучения этого в свободное время. Когда мне удается выбраться из дома, я любуюсь красотой города, узнаю немного больше о его истории и о том, как он был построен. В общем, я очень счастлив.

27-летний бразилец перешел в «Зенит» в январе 2024 года. За петербуржцев защитник провел 8 матчей и заработал одну желтую карточку.