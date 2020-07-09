Дмитрий Парфенов: «Уралу» вернулось за «Уфу»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов поделился впечатлениями после матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (2:1).

«Не всегда если игроки атакующей группы называются форвардами, — сказал Парфенов в эфире канала «Матч премьер». Группа атаки должна перестраиваться так, как мы их просим. Ребята вышли, добавили, это их большая заслуга. Хотел бы поблагодарить команду. Нам за вернулось за «Уфу». Вернулось потому, что мы все правильно делали. После гола «Динамо» мы приходили в себя. Пришли в себя, вырвали игру».

5 июля «Уфа» сыграла вничью с «Уралом» (1:1), сравняв счет на 90+3-й минуте.