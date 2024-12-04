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Парфенов — об игре Самородова за «Ахмат»: «Надо было время на адаптацию»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Актобе» Дмитрий Парфенов поделился мнением об игре нападающего сборной Казахстана Максима Самородова за «Ахмат».

«Что касается того, что творит в последнее время в «Ахмате» Самородов, то Макс не удивил. Ждал от него этого. Определенное время надо было на адаптацию, плюс смена тренера. Не забывайте — одно дело бороться за медали, второе — сохранить место команды в лиге. Когда ты на мяче весь матч, то и голевых действий у тебя больше. Сейчас другая ситуация для него. Уверен, справится», — приводит слова Парфенова Legalbet.kz.

22-летний Самородов перешел в «Ахмат» в августе 2024 года из «Актобе». За российский клуб казахстанский форвард провел 16 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Источник: Legalbet.kz
Дмитрий Парфенов
ФК Ахмат
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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